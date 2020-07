Bộ Công an triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc xuất, nhập cảnh trái phép

ANTD.VN - Bộ Công an đã ra Công điện gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Nội dung Công điện nêu rõ:

Từ ngày 01/5/2020 đến nay, thực hiện mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, lực lượng Công an trên cả nước đã triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đã nắm chắc tình hình, phát hiện, phối hợp đưa hàng ngàn người nhập cảnh (kể cả nhập cảnh trái phép) vào các khu vực cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức điều tra, khởi tố hàng chục vụ, hàng chục bị can về hành vi "Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép", "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép", "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".

Điển hình, Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra, làm rõ 13 vụ/16 đối tượng, khởi tố 06 vụ/09 bị can về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép"; Công an tỉnh Lạng Sơn riêng trong tháng 7 đã phát hiện, khởi tố 05 vụ/30 bị can về hành vi "Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép"; Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, khởi tố 02 vụ/09 đối tượng về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép"; Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".

Lãnh đạo Bộ biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt được của Công an các đơn vị, địa phương; yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép, góp phần tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Điện số 479/ĐK:HT ngày 29/4/2020 về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép.

2. Các Cục nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, kịp thời trao đổi với Công an các đơn vị, địa phương phát hiện, ngăn chặn, xử lý từ sớm, từ xa các hành vi nhằm đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép và người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép.

3. Cục Quản lý xuất nhập cảnh cử các Tổ công tác trực tiếp phối hợp, hướng dẫn Công an các địa phương nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; hướng dẫn Công an các địa phương tăng cường quản lý lưu trú của người nước ngoài trên địa bàn, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật và quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép lưu trú tại địa phương.

4. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục An ninh điều tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phối hợp, hướng dẫn Công an các địa phương điều tra làm rõ các đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, kịp thời truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức liên quan; phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án cùng cấp đưa các vụ án thực hiện thủ tục rút gọn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự để kịp thời truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe vi phạm.

5. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, khẩn trương xác minh, làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi đăng tải, tán phát thông tin sai sự thật về tình hình liên quan xuất, nhập cảnh trái phép, tình hình dịch bệnh Covid-19, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan.

6. Công an các địa phương:

- Tham mưu với chính quyền địa phương có kế hoạch, phương án ứng phó kịp thời trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép phát hiện nghi nhiễm/nhiễm Covid-19 để phòng chống dịch.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

- Phát huy vai trò của các lực lượng ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an phường, Công an xã, Cảnh sát khu vực; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là các dấu hiệu liên quan xuất, nhập cảnh trái phép, đi đôi với xử lý kịp thời tin báo, tố giác của người dân có liên quan để phối hợp đấu tranh, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT), nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tập trung nắm hộ, nắm người, giải quyết tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở. Tổ chức tốt công tác phối hợp lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép, kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

- Trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện và có phương án bảo đảm an toàn cho nhân dân và cán bộ, chiên sỹ khi thực hiện nhiệm vụ (kể cả phương án y tế) nhằm phòng ngừa các trường hợp chống người thi hành công vụ trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

- Tiếp tục hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin với Công an địa phương các nước bạn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, đảm bảo ANTT tuyến biên giới, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.