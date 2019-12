Bộ Công an nói về ‘xuất xứ’ hàng chục bánh heorin trôi từ biển vào đất liền

ANTD.VN - Chiều 20-12, đại diện Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã thông tin ban đầu về nhận định nguồn gốc ma túy mà người dân ven biển 3 tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế và Quảng Trị liên tiếp phát hiện.

Cụ thể, theo Đại tá Mai Sơn Cương - Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy trên tuyến đường biển, đường hàng không, thuộc Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), qua xem xét các bánh heroin, lực lượng chức năng thấy đây là loại heroin theo mẫu bình thường ở Tam giác vàng về, không phải loại ma túy mới.

Số ma túy trôi từ biển vào đất liền

Ngay sau khi nhận được tin người dân nhặt được ma túy, các tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã đến hiện trường, gặp gỡ nhân chứng đầu tiên nhặt được ma túy và trực tiếp xem xét những can đựng ma túy. Thực tế cho thấy, những chiếc can này để trên tàu chứ không phải thả trôi ở gầm tàu. Tình trạng của can được khoét đít và chèn vải vào bên trong cho chặt, sau đó buộc đáy lại và không có nắp.

Quá trình khám nghiệm những can chứa ma túy, qua quan sát những con hà bám rất dày trên can, Đại tá Mai Sơn Cương cho hay, theo kinh nghiệm của những người đi biển, số can này đã rơi trên biển hơn 2 tháng.

Về thông tin số ma túy là có thể trôi dạt từ Philippine sang, theo Đại tá Mai Sơn Cương, trong năm 2019, Philippine cũng có 500kg cocain dạt vào. Nhưng số ma túy đó là cocain, còn các can ma túy dạt vào Việt Nam là heroin, nên loại trừ khả năng này.

Trước đó, như ANTĐ thông tin, ngày 30-11 Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã thu giữ khoảng 25 bánh ma túy với trọng lượng hơn 10kg và một can nhựa màu vàng được xác định cất giấu ma túy, trong đó được người dân xã biển Tam Thanh, TP Tam Kỳ trình báo, giao nộp. Toàn bộ các bánh heroin này được đóng gói bằng bao nilon rất tỉ mỉ, bên trong các lớp nilon dường như có một lớp giấy màu vàng nhạt, trên bề mặt có một vòng tròn đỏ và nhiều chữ Trung Quốc.

Tiếp đó, chiều 2-12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tiếp nhận 7,8kg gói chứa tinh bột màu trắng nghi ma túy mà người dân ở xã Phong Hải, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế nhặt được vào ngày 1-12.

Qua kiểm tra các gói nhựa trên có nhãn mác bên ngoài là gói trà nhưng bên trong chứa nhiều túi nhựa màu trắng (có chữ Trung Quốc). Bên trong các túi nhựa có chứa nhiều chất màu trắng, nghi là ma túy đã được đưa đi giám định.

Một ngày sau, nhiều gói vật thể nghi là ma túy “đá” được người dân phát hiện trong một thùng nhựa màu trắng dạt vào bờ biển Quảng Trị. Bên trong thùng có 7 gói hình vuông giống như các gói trà, chứa tinh thể màu trắng, ngoài bao bì có ký tự Trung Quốc. Các gói chứa vật thể rắn trên có tổng trọng lượng 7kg.

Từ đó đến nay, lực lượng chức năng chưa ghi nhận thêm trường hợp nào người dân nhặt được ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng trên biển, suốt dọc các tỉnh miền Trung trong thời gian vừa rồi không truy đuổi trường hợp nào có các đối tượng vứt ma túy ra biển. Nhiều khả năng các đối tượng đi biển vào ngày sóng gió, tàu bé nên số ma túy này bị rơi ra. Và các can này đều có nguồn gốc là Malaysia.