Bộ Công an chính thức đề xuất chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ đối với lực lượng dân phố, dân phòng

09:56 02/07/2020 0 Huệ Linh

ANTD.VN -Người tham gia hoạt động trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức bồi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng, được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT - đó là nội dung quan trọng được Bộ Công an đề xuất tại Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.