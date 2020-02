Bỏ 250 triệu đồng mỗi năm, thuê ngôi nhà 6 tầng để… tổ chức mại dâm

Công an tỉnh Bắc Ninh đến ngày 3-2 đã tiếp nhận từ Cục CSHS Bộ Công an hồ sơ, đối tượng trong vụ án tổ chức hoạt động mại dâm, do Vương Thị Quỳ (SN 1971), trú tại Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng 4 - Cục CSHS phát giác và xác lập chuyên án đấu tranh với tụ điểm mại dâm tại thôn Thường Vũ, xã An Bình, huyện Thuận Thành, do Vương Thị Quỳ điều hành. Đây là ngôi nhà 6 tầng, bên ngoài treo biển nhà nghỉ và có khoảng 40 phòng khép kín để đón khách.

Trên cơ sở nắm được quy luật hoạt động của “ổ nhền nhện” này, tổ công tác Cục CSHS phối hợp với Công an địa phương đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện quả tang 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại 3 phòng. Ngoài ra, tại 2 căn phòng khác đang có 2 khách đã thanh toán tiền, chờ gái bán dâm lên để “hành sự”.

Tài liệu cơ quan Công an thu thập và lời khai của đối tượng Quỳ cho thấy, cô ta nuôi ăn ở tại chỗ khoảng 12 cô gái trẻ, mục đích bán dâm. Do “giá thành” rẻ, chỉ vài trăm nghìn lần cho mỗi lần “vui vẻ” nên tụ điểm này thu hút đông khách tìm đến.