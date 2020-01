Bị vây bắt, nhóm "cẩu tặc" liều lĩnh chém bị thương 2 chiến sĩ công an

ANTD.VN -Phát hiện hai đối tượng khi đang đi bán chó vừa trộm được, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc yêu cầu kiểm tra thì bất ngờ Quang và Trung dùng hung khí chém khiến hai đồng chí công an bị thương.

Ngày 5-1, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Đình Quang (SN 1991), Nguyễn Quang Trung (SN 1990, cùng trú xã Phúc Thọ), Đậu Xuân Lan (SN 1968, trú tại xóm Xuân Tình, xã Nghi Xuân) để điều tra về hành vi câu trộm chó, tiêu thụ chó do trộm cắp và chống người thi hành công vụ.

Quang và Trung tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22h ngày 3-1, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc phát hiện Nguyễn Đình Quang và Nguyễn Quang Trung đưa chó trộm được đi bán nên triển khai lực lượng vây bắt.

Bị phát hiện, Quang và Trung chống trả quyết liệt, dùng dao mác tấn công vào tổ công tác để tẩu thoát.

Hậu quả, trong quá trình vây bắt, Đại úy Nguyễn Đình Cường, quyền Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy này bị thương ở đầu gối. Còn Thiếu úy Nguyễn Trung Kiên, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy bị gãy ngón tay út và xương bàn tay phải.

Tang vật mà cơ quan công an thu giữ được

Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm cao, tổ công tác đã khống chế được các đối tượng ngay sau đó.

Điều tra mở rộng ngay trong đêm, Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ Đậu Xuân Lan là người có hành vi mua chó trộm được của hai đối tượng Quang và Trung.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 7 con chó các loại nặng 120 kg, 3 chiếc xe máy, 3 thanh đao, 1 súng bắn điện, 1 súng bắn bi, 3 chiếc điện thoại di động; 2,3 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, mở rộng.