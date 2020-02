Bị phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin về dịch Corona để "câu like"

ANTD.VN - Ngày 8-2, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với một cá nhân đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội facebook.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện tài khoản facebook "Minh Trần" đăng tải thông tin " Bệnh viện Triệu Sơn đã có 1 nữ giới mắc bệnh corona điều trị 3 ngày không tiến triển. Giờ đã được cách ly...”.

Công an huyện Triệu Sơn đã mời Trần Xuân Minh đến làm rõ

Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định thông tin trên là sai sự thật do Trần Xuân Minh đăng tải trên facebook cá nhân. Công an huyện Triệu Sơn đã mời Trần Xuân Minh đến trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Minh trình bày đã đăng tải thông tin sai sự thật để “câu like”. Công an huyện Triệu Sơn đã yêu cầu cá nhân này gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Công an huyện Triệu Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 12,5 triệu đồng đối với Trần Minh Xuân.