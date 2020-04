Bị phạt 12 tháng tù vì húc đầu vào cán bộ phòng chống dịch Covid-19

Từ kết quả điều tra, ngày 29-4, TAND quận Ba Đình mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Đặng Văn Tỉnh (SN 1982, trú tại phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Và khép lại phiên xử này, Tỉnh đã bị tuyên phạt 12 tháng tù giam.

Theo tài liệu truy tố, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 21-3-2020, tổ công tác của Công an phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) gồm 3 đồng chí là Nguyễn Hùng Sơn (tổ trưởng, mặc sắc phục cảnh sát), Nguyễn Minh Trung (thành viên) và Nguyễn Tuấn Phong (thành viên) thực hiện tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Vĩnh Phúc phòng chống dịch Covid -19 (theo kế hoạch của Công an phường Vĩnh Phúc).

Đặng Văn Tỉnh bị đưa ra toà án xét xử.

Khi tiến hành kiểm tra tại quán cà phê “Hương Giang - Hát cho nhau nghe”, tại địa chỉ số 389C phố Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, tổ công tác phát hiện vẫn có khách hát karaoke trong quán nên đã yêu cầu chủ quán đóng cửa mời khách ra về.

Tiếp tục kiểm tra tại phòng tầng 2 của quán, tổ công tác thấy có 3 người, trong đó có Đặng Văn Tỉnh đang uống bia và hát karaoke. Tổ công tác liền yêu cầu những người này xuất trình giấy tờ tuỳ thân thì 2 người kia chấp hành, còn Tỉnh bất hợp tác. Thậm chí, anh này còn có lời lẽ chửi bới lăng mạ tổ công tác.

Nhận thấy Tỉnh có biểu hiện say xỉn, tổ công tác liền yêu cầu Tỉnh về trụ sở Công an phường Vĩnh Phúc để tiếp tục làm rõ nhân thân, lai lịch. Sau đó, tại hội trường trụ sở Công an phường Vĩnh Phúc, do Tỉnh tiếp tục gây rối, chửi bới và có ý định bỏ về nên đã bị lực lượng công an khoá 2 tay ra phía sau lưng bằng còng số 8.

Và rồi khi đồng chí Nguyễn Hùng Sơn đến đứng đối diện Tỉnh đề nghị giữ bình tĩnh thì bị anh ta bất ngờ dùng đầu húc thẳng vào phần gò má trái, khiến đồng chí công an này ngã ra sàn. Ngay sau đó, mọi người vào can ngăn Tỉnh.

Quá trình điều tra cho thấy, thương tích của đồng chí Nguyễn Hùng Sơn là 1 vết bầm sưng tấy trên gò má trái có kích thước 02x03 cm, ngoài ra không có thương tích gì khác. Do thương tích không đáng kể nên đồng chí Sơn không có yêu cầu giám định tỷ lệ thương tật và cũng không có đề nghị bồi thường.

Thực hiện hành vi ngang ngược tại trụ sở công an, về sau Tỉnh thành khẩn khai nhận. Anh ta lý giải rằng do say rượu nên đã không kiềm chế được bản thân, dẫn đến có hành vi phạm tội như nêu trên. Lời khai của Tỉnh phù hợp biên bản phạm tội quả tang, lời khai người làm chứng, sơ đồ hiện trường và các chứng cứ tài liệu khác trong hồ sơ vụ án.

Mở toà xem xét xét hành vi của bị cáo, HĐXX sơ thẩm cho rằng hành vi của Đặng Văn Tỉnh phạm vào tội “Chống người thi hành công vụ” đúng như tài liệu truy tố.

Hành vi của bị cáo không chỉ đi ngược lại tinh thần phòng chống dịch bệnh của toàn xã hội mà còn xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường của những người thực thi công vụ. Từ đó, Toà án quận Ba Đình đã đi đến áp dụng mức án nêu trên đối với bị cáo này.