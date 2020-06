Bí mật trong chiếc túi của "nữ quái" trốn truy nã

Trước đó, khoảng 20h45 ngày 4-6, tổ công tác 140 - của Công an quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ tại đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, đã phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe máy Honda Dream có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác 140 - Công an quận Cầu Giấy bắt đối tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện người phụ nữ ngồi sau cầm một túi màu đen, bên trong chứa 5 túi nilon chứa nhiều viên nén màu xám. Đấu tranh khai thác, người này khai nhận đó là ma túy tổng hợp.

Tiến hành kiểm đếm, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp. Kết quả giám định số ma túy trên là MDMA có khối lượng 536,73 gam.

Danh tính đối tượng được xác định là Đỗ Thị Hương (SN 1983; trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm). Theo hồ sơ, Hương là đối tượng đang bị Công an quận Ba Đình truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp được thu giữ

Theo Chỉ huy Công an quận Cầu Giấy, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, TTCC và hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, Công an quận Cầu Giấy đã thí điểm triển khai 3 tổ công tác 140, gồm các lực lượng CSGT - trật tự, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma tuý của Công an quận và Công an phường tiến hành cắm chốt tại một số vị trí trọng điểm, phức tạp về ANTT, ATGT. Đây là mô hình thí điểm cấp quận, huyện đầu tiên của cả nước.

Sau 1 tuần triển khai các tổ công tác 140 của Công an quận Cầu Giấy đã xử lý 134 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 130 triệu đồng. Quá trình làm nhiệm vụ các tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự.

Mặc dù mới triển khai thí điểm hơn 1 tuần, nhưng các tổ công tác 140 Công an quận Cầu Giấy đang khẳng đinh hiệu quả trong việc trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đây cũng là chiến công xuất sắc, mở màn cho đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy của Công an thành phố Hà Nội.