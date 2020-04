Bi kịch của người đàn ông 'nghiện' cờ bạc

Ngày 8-4, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Anh (SN 1990, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Ngọc Anh

Trước đó, ngày 5-4, Công an phường Định Công nhận được đơn trình báo của anh Đỗ (trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc bị đối tượng tên Trần Ngọc Anh (ở phường Định Công) lừa đảo bán 400 chiếc máy đo thân nhiệt điện tử, với giá 320 triệu đồng.

Theo tường trình của anh Đỗ, trước đó người họ hàng của anh ở nước ngoài liên lạc trao đổi nhờ kết nối với Ngọc Anh để mua lô hàng là máy đo thân nhiệt điện tử với giá rẻ hơn nhiều lần với sản phẩm chính hãng.

Ngày 11-3, anh Đỗ đã đến gặp Ngọc Anh tại nhà ở Khu đô thị Định Công, thống nhất mua 400 chiếc máy với tổng số tiền là 320 triệu đồng. Theo thỏa thuận, trong hai ngày 17 và 18-3 Ngọc Anh sẽ giao đủ số máy, nếu không sẽ bị phạt 50% tiền hợp đồng. Do tin tưởng nên anh Đỗ đã chuyển khoản cho Ngọc Anh để đặt hàng. Tuy nhiên, đến ngày hẹn không thấy Ngọc Anh giao hàng, thậm chí có thái độ khất lần nên anh Đỗ đã trình báo cơ quan công an.

Đại úy Kiều Minh Tuấn, Phó trưởng Công an phường Định Công cho biết, ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Định Công đã phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai tổ chức xác minh, điều tra.

Bước đầu, Ngọc Anh khai do thiếu tiền trả nợ thua bạc nên đối tượng đã nghĩ ra cách lên mạng giả có lô hàng máy đo thân nhiệt giá rẻ bằng một nửa hàng chính hãng để “bẫy” con mồi. Để lấy lòng tin của các khách hàng, Ngọc Anh đã mời họ về nhà để giao dịch. Sau khi đã ký hợp đồng và nhận được tiền cọc, anh ta đã không đi mua máy đo thân nhiệt mà sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Mở rộng điều tra, Ngọc Anh khai nhận bằng thủ đoạn tương tự, đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của một cá nhân khác. Cụ thể, ngày 12-3, đối tượng này đã ký hợp đồng mua bán 800 máy đo thân nhiệt điện tử, với giá trị đơn hàng là 680 triệu đồng. Người mua đã đồng ý đặt cọc cho Ngọc Anh 204 triệu đồng để nhập hàng.

Quá trình thỏa thuận, “siêu lừa" đã tự giới thiệu mình làm ở sân bay Nội Bài, có nguồn hàng là nhiệt kế điện tử. Ngọc Anh hẹn đến ngày 17-3 sẽ giao hàng, nếu chậm sẽ bị phạt 30% số tiền cọc. Tuy nhiên, đến hẹn đối tượng đã không thực hiện đúng cam kết.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử ý theo quy định.