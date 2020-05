Bị kết án 24 tháng tù, cô gái trốn từ Thanh Hóa ra Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 4-5, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã bàn giao đối tượng trốn truy nã cho Cơ quan thi hành án, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Chinh

Trước đó, ngày 3-5, Công an phường Thổ Quan phối hợp Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa xác minh thông tin đối tượng truy nã. Đến 23h cùng ngày đã vận động đối tượng là Nguyễn Thị Chinh (SN 1994, trú tại xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) ra đầu thú tại Công an phường.



Đối tượng Nguyễn Thị Chinh bị Cơ quan thi hành án hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã ngày 28-4, tội danh bị kết án là “Cưỡng đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; án phạt 24 tháng tù.

Công an phường Thổ Quan phối hợp Đội Điều tra tổng hợp, CAQ Đống Đa đã lập hồ sơ và bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý giải quyết theo quy định.