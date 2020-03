Bị đánh đến chết vì "lỡ" dắt chiếc xe đạp khi canh chừng con

Ngày 11-3, tại Trại Tạm giam số 1 (CATP Hà Nội), TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên xử sơ thẩm lưu động đối với Vương Văn Bình (SN 1975, trú ở xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội) về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 123-BLHS năm 2015. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn L (SN 1976), trú cùng huyện Thạch Thất.

Trước đó, Tòa án Hà Nội cũng đã 2 lần đưa vụ án ra xét xử nhưng buộc phải trì hoãn do lần thì vắng mặt luật sư bào chữa, lần do bị cáo bất hợp tác khi nằm lăn ra hội trường xử án.

Theo cáo trạng truy tố, trưa 12-7-2019, anh Nguyễn Văn L sang nhà một người cùng thôn ăn cơm, uống rượu. Đầu giờ chiều cùng ngày, anh L được em vợ là anh Bùi Mạnh T (SN 1983), trú cùng thôn chờ về nhà.

Lát sau, đi ngang qua một con ngõ thuộc xã Bình Yên, anh L vô tình nhìn thấy đứa con trai (SN 2004) đang rong chơi. Tức thì anh L bảo em vợ cho xe máy bám theo, rồi dừng lại gần cổng nhà Vương Văn Bình.

Tại đây, anh L bảo em vợ về trước, rồi tiến đến núp sau gốc cây sấu trước cổng nhà Bình để tiếp tục theo dõi động tĩnh của cậu con trai, xem có chơi điện tử không. Ngay sau đó, anh L nhận thấy chiếc xe đạp mini (của mẹ Bình) dựng sát cây sấu.

Nhìn trước ngó sau không thấy có người, anh L liền dắt, rồi nhảy lên chiếc xe đạp mini đạp đi. Tuy nhiên, hành vi đó của anh L đã bị một số người trong gia đình Bình phát hiện qua hệ thống camera giám sát.

Cùng thời điểm, Bình đang ngủ trưa liền bị người thân gọi dậy bắt trộm. Người đàn ông này lập tức cầm tuýp sắt lao ra ngoài và hô anh L đứng lại. Chạy đến chỗ người lạ lấy chiếc xe đạp của mẹ, Bình vừa truy vấn vừa liên tiếp dung tuýp sắt đánh anh L.

Sau đó, mặc dù được những người trong gia đình chạy tới can ngăn, giằng lấy tuýp sắt nhưng Bình vẫn cố dung chân tay đánh anh L thêm lần nữa. Hậu quả là anh L lịm dần và được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn không bảo toàn được mạng sống.

Theo giám định pháp y tử thi bị hại, anh L bị nhiều vết thương tích trên cơ thể. Nguyên nhân chết là do sốc mất máu do đa chấn thương. Đáng chú ý, trong máu của anh L có hàm lượng Ethanol khá cao, do ngay trước đó sử dụng rượu.

Tại tòa, Bình khai nhận hành vi đánh anh L như cáo trạng truy tố, đồng thời cho biết, nửa tháng trước khi gây án, gia đình bị cáo từng mất trộm con chó mẹ. "Con chó rất khôn. Cả đàn con mất mẹ" – Bình khai và tỏ ra bức xúc.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư đề nghị cơ quan truy tố cần xem xét lại việc Bình có "côn đồ" hay không... Và rồi khép lại phiên xử, TAND TP Hà Nội cho rằng mặc dù bị hại có một phần lỗi vì dắt chiếc xe đạp trái pháp luật nhưng bị cáo tấn công liên tiếp bị hại, do đó thể hiện tính chất côn đồ.

Sau cùng, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Vương Văn Bình tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố, đồng thời tuyên buộc bị cáo phải bồi thường một khoản tiền tổn thất về tinh thần cho gia đình anh L.