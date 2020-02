Bị công an mời lên làm việc vì đăng thông tin sai sự thật về một bệnh nhân nhiễm cúm Corona

Ngày 5-2, Công an TP. Vinh cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch cúm do vi rút Corona.



Theo đó, vào chiều ngày 4-2, Công an TP. Vinh đã triệu tập chị D.T.A.B (30 tuổi) trú tại phường Quán Bàu, TP. Vinh, lên làm việc do chị này đã sử dụng tài khoản facebook đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh do virus Corona.

Chỉ vì đăng tin sai sự thật, chị B. bị cơ quan công an mời lên làm việc

Trước đó, chị B. đã đăng tải trên facebook cá nhân nội dung về việc có một người ở TP. Vinh bị nhiễm cúm do vi rút Corona hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa thành phố Vinh. Sau khi thông tin được đăng tải, rất nhiều người like và chia sẻ khiến dư luận hoang mang, lo lắng.

Làm việc với công an, chị B. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình. Sau đó, người phụ nữ này đã gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.