Bí ẩn bên trong chiếc túi xách của "nhân viên tiếp thị"

17:28 18/12/2019 0 Thu Ngân

ANTD.VN - Ngày 18-12, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm số 1 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vừa bắt một đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin, 5kg ma túy tổng hợp dạng đá...