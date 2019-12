Bắt "trùm" cho vay lãi núp bóng đại lý xổ số

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ngày 17-12 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Tuấn (SN 1991, HKTT tại Liên Hà 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Trần Văn Tuấn

Qua công tác quản lý địa bàn và nguồn tin tố giác tội phạm, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động của hiệu cầm đồ “Tuấn Ngọc” (bản Liên Hà, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên). Thông tin ban đầu xác định, cơ sở này do Trần Văn Tuấn điều hành. Ngoài việc kinh doanh cầm đồ, Tuấn còn là tổng đại lý Công ty Xổ số kiến thiết khu vực Bảo Hà.

Đi sâu xác minh, trinh sát nắm được Trần Văn Tuấn trực tiếp quản lý điều hành việc cho vay, mức lãi suất thường từ 1.000đ – 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tùy giao dịch vay nhiều hay ít, thời hạn vay ngắn hay dài.

Từ tháng 9-2019, cơ sở này có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, với tỷ lệ từ 9 - 15%/tháng thông qua các hình thức cầm cố tài sản. Đáng chú ý, Tuấn còn có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa làm Tổng đại lý của Công ty Xổ số kiến thiết để tổ chức đánh bạc dưới hình thức “lô, đề”.

Chuyên án đấu tranh được phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai xác lập, và vào hồi 18h5 ngày 25-11, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chia thành nhiều tổ công tác, tiến hành kiểm tra 7 địa điểm tại xã Bảo Hà và xã Tân An, huyện Văn Bàn; thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại nơi ở, cơ sở cầm đồ và kho cất giữ tài sản cầm đồ “Tuấn Ngọc”.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Trần Văn Tuấn đang có mặt với Lý Văn Lịch (SN 1990) và Nguyễn Xuân Hữu (SN 2003), 2 đối tượng giúp sức tích cực trong việc cho vay cầm cố tài sản và tổ chức đi thu các bảng “lô, đề”. Tang vật thu giữ gồm 17 bảng đề ghi ngày 25-11 và nhiều bảng đề ghi từ ngày 11-11 đến ngày 24-11; 3 xe ô tô; 12 xe môtô các loại.

Tại cơ sở cầm đồ “Tuấn Ngọc”, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ 8 xe mô tô, 1 máy tính, 2 camera cùng nhiều giấy tờ tài liệu.

Ban chuyên án cũng đã kiểm tra 3 địa điểm được xác định là “chân rết” của Trần Văn Tuấn trong việc ghi “lô, đề”, cũng với hình thức là những đại lý xổ số cho Công ty XSKT Lào Cai.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, hàng ngày, Tuấn giao Lịch đi thanh toán tiền, thu các bảng “lô, đề” trên địa bàn xã Tân An, huyện Văn Bàn xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Sau đó, Tuấn trực tiếp nhập một phần (theo chỉ tiêu Công ty xổ số giao khoảng 6 triệu đồng/ ngày) số liệu thông qua phần mềm do Công ty Xổ số Lào Cai cài đặt để chuyển gửi về Công ty Xổ số Lào Cai theo quy định; số còn lại, Tuấn nhận “ôm” và thanh toán được thua với người chơi.

Quá trình điều tra còn làm rõ, Tuấn cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, và chỉ cần thế chấp giấy tờ tùy thân, xe máy hoặc ô tô. Số tiền Tuấn cho vay lên đến hàng tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Nhiều người trong số đó đã bị đối tượng gây sức ép để đòi nợ.