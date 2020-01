Bắt Tràng A Dê – kẻ trốn quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 16-1-2020, tại địa bàn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, tổ công tác Đội 8 - Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ an toàn Tràng A Dê (SN 1978, trú ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo CQĐT, Dê là đối tượng chính trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ tỉnh Hòa Bình về Hải Phòng tiêu thụ do Nguyễn Thị Thủy (SN 1964, trú ở phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu. Đáng chú ý, ngày 23-5-2019, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng có Quyết định truy nã số 14/QĐ-PC02 (Đ8) đối với Nguyễn Thị Thủy về tội Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 251 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng này nằm trong đường dây phạm tội bị Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng phối hợp với lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Công an lập kế hoạch đấu tranh ngày 10-5-2019. Kết quả bước đầu, ban chuyên án bắt giữ 2 đối tượng, thu 20 bánh heroin có tổng trọng lượng hơn 7kg. Qua đấu tranh, Tràng A Dê khai nhận đã mua tổng cộng 30 bánh heroin của một đối tượng người Lào rồi đem bán cho Nguyễn Thị Thủy để kiếm lời.