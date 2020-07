Bắt thợ hàn tham gia đường dây chế tạo súng

Công an TP. Hải Phòng ngày 21-7 thông tin về kết quả điều tra ban đầu đối với ổ nhóm sản xuất, tiêu thụ súng trái phép. Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Trần Quốc Tân (SN 1980, HKTT tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Đáng chú ý, đối tượng này còn có biểu hiện chế tạo trái phép các loại súng.

Đối tượng Tân thời điểm bị lực lượng chức năng khống chế

Khẩn trương xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, ngày 17-7, tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, theo sát và khống chế Trần Quốc Tân đang ngồi sau xe máy của một người đàn ông, ôm bao tải dứa, di chuyển tại địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương. Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 2 khẩu súng (dạng súng K59) và một vỏ bao thuốc lá bên trong có hai viên đạn.

Tang vật vụ việc bị thu giữ

Bước đầu, Trần Quốc Tân khai nhận do cần tiền nên nảy sinh ý định chế tạo vũ khí để bán. Anh ta lên mạng Internet tìm kiếm video dạy cách chế tạo súng. Sau khi nghiên cứu tìm hiểu, thông qua các mối quan hệ, Tân biết Phạm Văn Hữu (SN 1981, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân), có nghề hàn, nên rủ Hữu tham gia và thỏa thuận nếu bán được súng sẽ chia từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Trực tiếp Tân đi mua linh, phụ kiện phục vụ hoạt động chế tạo súng và mang đến nhà Hữu tại thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương để cùng gia công, chế tạo. Ngày 17-7, trong khi mang 2 khẩu súng đi bán, Tân đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tiến hành khám xét nhà Hữu, ban chuyên án thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc sản xuất súng. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.