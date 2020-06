Bắt thêm 6 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng về việc điều tra, đấu tranh giai đoạn 2 - Chuyên án LOP6: Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng Internet có tên gọi Rikvip/Tip.Club, sau khi củng cố, thu thập đầy đủ chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng loạt nhiều tổ công tác tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng "đại lý" cấp 2 có doanh thu lớn của đường dây đánh bạc này.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt đối tượng liên quan đến "đại lý "cấp 2 của hệ thống game bài RikVip/Tip.Club

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt thi hành lệnh bắt, khám xét đối với 6 đối tượng "đại lý" cấp 2 của hệ thống game bài RikVip/Tip.Club tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình gồm: Đoàn Trọng Cường, Hoàng Văn Chiến, Trần Thị Thùy Dung và Nguyễn Xuân Khang (Hà Nội); Nguyễn Minh Tuấn (Hưng Yên); Lâm Tuấn Nghĩa (Ninh Bình).

Đây là những đối tượng "đại lý" cấp 2 có doanh thu lớn trong tổng số 5.877 "đại lý" cấp 2 của hệ thống game bài RikVip/Tip.Club, do Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá từ năm 2017. Tổng lượng giao dịch của 6 đối tượng vừa bị bắt giữ là hơn 851 tỷ Rik, tương đương hơn 700 tỷ đồng. Nhìn lại giai đoạn 1 của chuyên án đánh bạc nghìn tỷ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh triệt phá, khởi tố 105 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến toàn hệ thống lên đến gần 10.000 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng, đồng thời kêu gọi các đối tượng tham gia làm "đại lý" cấp 2 của hệ thống game bài RikVip/Tip.Club nhanh chóng trình diện, khai báo với cơ quan điều tra để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.