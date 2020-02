Bắt ‘siêu trộm’ luôn thủ sẵn hàng chục chiếc chìa khóa

Công an phường Hoàng Liệt lấy lời khai của "siêu trộm"

Đầu tháng 2-2020, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội ghi nhận hiện tượng kẻ gian lợi dụng sơ hở của người dân, lấy cắp xe máy tại khu vực Bằng A, giáp ranh với xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Có vụ trộm xảy ra đêm khuya, nhưng cũng có lần, kẻ gian cả gan ra tay giữa ban ngày, nhằm vào cả xe máy giá trị cao được chủ nhân dùng xích khóa bánh. Lại có hôm, kẻ gian mở khóa cổng, khóa cửa một khu nhà trọ vào lục lọi, nhưng do bị động nên chưa thực hiện được trọn vẹn hành vi phạm tội.

Đối tượng Tiến tại hiện trường 1 vụ trộm

Những hiện tượng, vụ trộm tuy “lặt vặt” ấy nhưng đã gây lo lắng, bức xúc dư luận nhân dân, khiến Công an phường Hoàng Liệt quyết tâm sớm tìm ra thủ phạm. “Công tác điều tra, truy xét không đơn giản, bởi khu Bằng A có trên 1.000 hộ dân với gần 3.300 nhân khẩu. Một nửa trong số đó là người tỉnh ngoài, người nơi khác về thuê trọ”, Đại úy Đinh Văn Cường – Trưởng Công an phường Hoàng Liệt nhớ lại.

Con dao và bộ chìa khóa đối tượng Tiến thường mang theo



Kế hoạch rà soát, lùng bắt kẻ gian được ban chỉ huy Công an phường xác lập, giao tổ Cảnh sát hình sự chủ công, phối hợp cùng Cảnh sát khu vực rà soát, trích xuất camera để nhận diện đối tượng. Khoảng 2h sáng 9-2, tổ công tác Công an phường Hoàng Liệt do Đại úy Đinh Văn Cường chỉ huy, tiến hành tuần tra, mật phục tại khu vực tổ dân phố số 2 – Bằng A, phát hiện 1 đối tượng nghi vấn đang dắt chiếc xe máy kiểu Wave.

Vừa trông thấy lực lượng Công an, đối tượng vứt xe bỏ chạy nhưng không thoát. Kiểm tra người đối tượng, lực lượng Công an tìm thấy 1 con dao, và 3 chùm chìa khóa số lượng khoảng 30 chiếc. Khai thác “nóng”, lực lương Công an làm rõ đối tượng này vừa lấy trộm chiếc xe máy cách hiện trường bị bắt chừng 20 mét.

Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Tiến (SN 1984, quê quán Lương Tài, Bắc Ninh). Đối tượng sống lang thang này có 2 tiền án; trong đó bản án gần đây nhất là 10 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, mới được về cộng đồng từ năm 2017.

Lời khai của Tiến thể hiện, nắm bắt khu vực Bằng A – phường Hoàng Liệt có nhiều nhà trọ, và biệt thự liền kề vắng người, anh ta đã vạ vật quanh đó để tìm cơ hội tăm tia, trộm cắp tài sản. Không giống những đối tượng chuyên nghiệp hay “sắm” vam phá khóa xe máy, Tiến chọn cách “thửa” hàng chục chiếc chìa khóa, cũng để đề phòng khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Mỗi khi tăm tia được “con mồi” (nhà dân hoặc xe máy), Tiến tiếp cận, dùng từng chìa mở thử; và thường không quá 5 giây để đối tượng đạt được mục đích. Với thủ đoạn này, riêng ngày 4-2, đối tượng Tiến đã thực hiện 2 vụ trộm xe máy ở địa bàn phường Hoàng Liệt. Trong đó, 1 vụ trộm chưa thành do gia chủ phát hiện; còn 1 vụ được 1 chiếc xe máy, Tiến mang bán ở tỉnh ngoài. Tiêu hết tiền, nghe ngóng tình hình có vẻ êm êm, anh ta mò về khu Bằng A, tiếp tục ra tay thì bị bắt...Công an phường Hoàng Liệt đang phối hợp cùng CQĐT Công an quận Hoàng Mai điều tra mở rộng vụ án.

Người dân cảm phục, “thưởng nóng” Công an phường

Biết tin Công an phường Hoàng Liệt cùng đội nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai bắt giữ thành công, đang điều tra mở rộng vụ án đối tượng trộm cắp trên địa bàn, ngay trong sáng 9-2, ông Nguyễn Đình Tuất – Bí thư chi bộ khu dân cư Bằng A; và ông Nguyễn Đình Hải, một hộ kinh doanh ở tổ 1 – Bằng A, đã đến tận trụ sở Công an phường để bày tỏ sự cảm phục.

Cán bộ cơ sở và người dân đến trụ sở Công an phường Hoàng Liệt bày tỏ sự cảm ơn

Thay mặt bà con khu dân cư Bằng A, ông Nguyễn Đình Tuất đã “thưởng nóng” tập thể Công an phường số tiền 3 triệu đồng; và cùng với ông Hải, bày tỏ: “Bà con nhân dân khu Bằng A rất cảm phục, đánh giá cao quyết tâm, kết quả các anh làm được. Các anh đã giải tỏa bức xúc, lo lắng cho nhân dân, bởi ngày nào còn xảy ra tình trạng mất trộm, kẻ gian còn nhởn nhơ bên ngoài, thì người dân chúng tôi ngày nấy chưa thể yên tâm”...