Bắt quả tang ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền

ANTD.VN - Ngày 15-5, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ra quyết định tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Việt Yên phát hiện trên địa bàn xã Vân Hà xuất hiện một nhóm từ 30 đến 50 người thường xuyên tụ tập có biểu hiện nghi vấn. Qua điều tra, xác minh, Công an xác định đây là tụ điểm cờ bạc di động dưới hình thức đá gà ăn tiền do Nguyễn Văn Long (SN 1986) trú tại xã Vân Hà, huyện Việt Yên tổ chức.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan đến nhóm đối tượng đánh bạc

Khoảng 13h35 ngày 12-5, Công an huyện Việt Yên đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Tại đây, tổ công tác thu nhiều tang vật gồm gà chọi, 39 xe máy, 30 điện thoại di động, gần 140 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, địa điểm tổ chức đá gà do Long thuê và trả phí. Để tham gia vào sới gà, mỗi chủ gà phải nộp phí cho Long là 500 nghìn đồng.

Vụ việc Công an huyện Việt Yên đang tiếp tục điều tra, xử lý.