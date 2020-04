Bắt quả tang nhóm đối tượng mở "tiệc" ma túy trong quán karaoke ​

ANTD.VN - Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt giữ 1 nhóm thanh niên gồm 7 đối tượng nam và nữ đang có hành vi tụ tập; sử dụng trái phép chất ma túy trong quán Karaoke tại xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 13/4, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt quả tang 1 nhóm thanh niên gồm 4 nam và 3 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bay lắc tại phòng VIP2, tầng 2, quán Karaoke Gia Hân, địa chỉ tại Khu 8, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh. Tại thời điểm bắt giữ, các đối tượng có biểu hiện "phê" ma túy đang hát hò nhảy múa theo tiếng nhạc.

Các đối tượng sử dụng ma túy tại quán karraoke

Vật chứng thu giữ tại chỗ gồm 3 gói nilon trắng bên trong có chứa chất ma túy dạng Ketamine; 11 điện thoại di động được các đối tượng sử dụng để phát nhạc cùng nhau bay lắc. Khai thác tại chỗ, các đối tượng khai nhận số ma túy trên do Trần Trọng An, sinh năm 1988, HKTT tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ mua về, sau đó tụ tập bạn bè cùng đến quán Karaoke Gia Hân để bay lắc. Cơ quan Công an cũng đã triệu tập 3 nhân viên phục vụ tại quán Karaoke để làm rõ trách nhiệm có liên quan.

Các đối tượng và tang vật

Tiếp tục đấu tranh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 22 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục bắt quả tang đối tượng Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1988, HKTT tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khi đang trên đường vận chuyển trái phép 10 viên ma túy tổng hợp và 1 gói ma túy tổng hợp dạng Ketamine từ Hà Nội lên Phú Thọ để cung cấp cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng ma túy.