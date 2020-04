Bắt quả tang nhiều nam thanh, nữ tú tụ tập sử dụng ma túy trong khách sạn

ANTD.VN - Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm gồm 17 đối tượng nam và nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Việt Trì, ngay trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, để phòng chống dịch Covid-19.

Công an TP Việt Trì lập biên bản xử lý các đối tượng thuê khách sạn sử dụng ma túy

Theo thông tin do Công an TP Việt Trì cung cấp, 5 giờ sáng ngày 11-4, thông qua công tác trinh sát và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP Việt Trì đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 2 nhóm thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại 2 phòng thuộc khách sạn “Lâm Anh”, phường Dữu Lâu, TP Việt Trì.

Cụ thể, tại phòng 307, lực lượng Công an bắt quả tang 13 đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp, trong đó có nhiều đối tượng đang “phê” ma túy. Tang vật thu giữ gồm 18 viên ma túy tổng hợp, 3 gói nilon trắng bên trong có chứa chất ma túy dạng Ketamine.

Khai thác tại chỗ, các đối tượng khai nhận số ma túy này do Quách Xuân Hải (sinh năm 1994, HKTT tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) mua rồi thuê phòng tại khách sạn Lâm Anh, rủ bạn sử dụng.

Cũng tại phòng 407 khách sạn “Lâm Anh”, lực lượng Công an đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 26 viên ma túy tổng hợp, 3 gói nilon bên trong có chứa chất ma túy dạng Ketamine.

Theo lời khai của các đối tượng, số ma túy này do Lê Đại Dương (sinh năm 1993, HKTT tại khu 13, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) mua về để bán kiếm lời và tụ tập bạn bè thuê phòng tại khách sạn để sử dụng.

Công an TP Việt Trì đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng, xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.