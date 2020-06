Bắt quả tang hơn 20 thanh niên sử dụng ma túy, mua bán dâm trong quán karaoke tẩm quất

ANTD.VN - Ngày 2-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang củng cố tài liệu hồ sơ xử lý cơ sở Karaoke tẩm quất, mát xa và các cá nhân tổ chức cho hơn 20 nam nữ sử dụng ma túy, mua bán dâm.

Trước đó, khoảng 0h ngày 1-6, tại quán Karaoke tẩm quất, mát xa Như Ý ở phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an thị xã Từ Sơn kiểm tra, bắt quả tang 20 thanh niên đang mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke

Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ 0,2114g ketamine và các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng 302 và 303 của quán Karaoke.

Ngoài ra, tại đây lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều nam nữ mua bán dâm

Cơ sở này do Trần Quang Tùng, 34 tuổi ở phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn làm chủ. Bước đầu, quản lý quán là Nguyễn Lâm Tới, 29 tuổi, ở huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng khai nhận để đối phó với cơ quan Công an, Tới tắt đèn biển hiệu, đóng cửa ngoài nhưng khi khách có nhu cầu, Tới sẽ bố trí phòng và cung cấp ma túy, dụng cụ cho khách sử dụng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang phân loại đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.