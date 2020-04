Bắt quả tang cơ sở chế biến bao bì nhựa xả nước thải hôi thối ra môi trường

Qua quá trình xác minh, nắm tình hình, vào khoảng 11h 30’ ngày 10-4, tổ công tác của Công an phường Tân An, Buôn Ma Thuột, phối hợp với đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột phát hiện cơ sở kinh doanh bao bì nhựa Lê Gia, ở đường số 1, cụm công nghiệp Tân An1, phường Tân An, đang có hành vi xả nước thải sản xuất ra ngoài môi trường, nước thải có mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm xung quanh.

Ống nước thải với mùi hôi thối nồng nặc xả ra môi trường

Cơ quan chức năng kiểm tra khu vực xả thải ra môi trường

Chủ hộ kinh doanh trên là ông Lê Ngọc Nguyên (SN 1979), trú ở phường Thống Nhất, TP, Buôn Ma Thuột. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa cung cấp được các giấy tờ pháp lý có liên quan như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kế hoạch bảo về môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường theo quy định...

Chủ cơ sở Lê Ngọc Nguyên

Cơ quan Công an làm việc với ông Nguyên

Tại thời điểm kiểm tra ghi nhận việc cơ sở đang hoạt động bình thường với lĩnh vực tái chế bao bì nhựa đã qua sử dụng, thường xuyên có gần 10 công nhân làm việc tại cơ sở. Quá trình sản xuất phát sinh nước thải từ công đoạn xay, giặt các bao bì nhựa đã qua sử dụng, lượng nước thải sản xuất phát sinh xả ra môi trường tương đương khoảng 4 m3/ngày đêm. Quá trình làm việc, ông Nguyên đã thừa nhận những sai phạm của mình.

Tổ công tác đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành lấy mẫu nước thải sản xuất tại bể lắng cuối cùng của cơ sở (có lót đáy bằng bạt thông thường và nước thải bẩn chảy tràn ra môi trường đất).

Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu nước thải xả ra môi trường

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.