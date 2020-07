Bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc

15:21 01/07/2020 0 Ánh Nguyệt

ANTD.VN - Ngày 1-7, Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Tuyến (SN 1985), trú tại xã Canh Nậu về tội đánh bạc.