Bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc, thu hàng chục triệu đồng

ANTD.VN - Nhóm đối tượng sát phạt dưới hình thức xóc đĩa bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ hàng chục triệu đồng.

Ngày 26-2, Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 9 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ

Trước đó, qua quá trình rà soát địa bàn, Công an huyện Hoằng Hóa phát hiện một ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa do Nguyễn Văn Liễu (SN 1985, trú tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa) cầm đầu. Lực lượng công an đã xây dựng phương án bắt giữ các đối tượng.

Tại chỗ, Công an huyện Hoằng Hóa đã bắt quả tang 9 đối tượng gồm Nguyễn Văn Liễu (SN 1985); Phùng Ngọc Anh (SN 1985); Nguyễn Đức Tuấn (SN 1981); Lê Văn Tuấn (SN 1985); Bùi Văn Tương (SN 1983); Trương Văn Linh (SN 1990) đều ở xã Hoằng Phụ; Cao Đại Thi (SN 1986 ở xã Hoằng Thanh); Hoàng Xuân Hiếu (SN 1983 ở xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia); Viên Đình Thu (SN 1983 ở xã Quảng Đại, TP. Sầm Sơn) đang say sưa sát phạt. Tổ công tác đã thu giữ gần 32 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan khác.