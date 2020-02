Bắt quả tang 16 đối tượng đang say sưa 'đỏ đen', thu hàng chục triệu đồng

Trước đó, tối 4-2, tổ công tác Công an huyện Khoái Châu phối hợp với Công an xã An Vỹ tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà của Nguyễn Văn Cương (SN 1966) ở thôn Thượng, xã An Vỹ, huyện Khoái Châu.

Tang vật thu giữ tại sới bạc ở nhà Nguyễn Văn Cương

Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang 16 đối tượng đang đánh bạc; thu giữ hơn 52 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Công an huyện Khoái Châu đã lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh.

Căn cứ các tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định khởi tố 8 đối tượng về các hành vi Đánh bạc, Gá bạc; trong đó Nguyễn Văn Cương bị khởi tố về cả 2 tội danh nêu trên.