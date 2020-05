Bắt quả tang 14 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi xóc đĩa

ANTD.VN - Ngày 18-5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa triệt phá sới bạc quy mô lớn, bắt giữ 14 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự...

Công an tỉnh Bắc Giang nhận được phản ánh của người dân về việc thường xuyên có các đối tượng tụ tập đông người vào ban đêm tại khu vực xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang.



Qua nắm tình hình, cơ quan Công an xác định ngôi nhà tại địa bàn xã Nghĩa Hòa do Hoàng Văn Đông (SN 1981) và Nguyễn Thị Phương (SN 1991), quê ở Hải Phòng thuê sống chung để tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Đông và Phương

Khoảng 0h15 phút ngày 16-5, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang phối hợp làm nhiệm đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức chơi xóc đĩa.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật tại chỗ 39,1 triệu đồng, một hòm tôn đựng tiền "hồ" có 6,6 triệu đồng. Kiểm tra người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 17 điện thoại di động và gần 157 triệu đồng...

Khám xét nơi ở của Đông, cơ quan Công an thu giữ 10,5 triệu đồng và 3 điện thoại di động các loại.

Qua điều tra, Đông khai nhận cùng với Nguyễn Văn Chí (SN 1987) trú tại xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế đứng ra tổ chức sới bạc.

Đối tượng Chí

Để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, các đối tượng đã làm nhiều lớp cửa, cổng bằng inox và 1 lớp cửa cuốn có kính thủy lực, lắp camera cảnh giới. Khi tổ chức đánh bạc, các đối tượng cắt cử người cảnh giới.

Đông và Chí thu 500 nghìn đồng 1 người vào đánh bạc. Cơ quan Công an cũng xác định Phương có vai trò cho vay, cầm cố tài sản (tín dụng đen), cho các đối tượng trong sới bạc. Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Đông, Chí cùng 12 đối tượng tham gia đánh bạc. Các đối tượng bị bắt đều có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...