Bắt quả tang 13 đối tượng đang chơi "xóc đĩa" ăn tiền

ANTD.VN - Ngày 9-3, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng về tội “Gá bạc và đánh bạc”.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 5-2, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Công an xã Hương Ngải bắt quả tang tại nhà anh Nguyễn Hữu Trường (SN 1974, trú tại thôn 7, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất) có 13 đối tượng đang có hành vi gá bạc, đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ

Các đối tượng tham gia đánh bạc gồm Vương Văn Chinh (SN 1994), Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 1975), Nguyễn Văn Hợi (SN 1971), Nguyễn Văn Thuật (SN 1994), Liêu Thị Huyền (SN 1975), Nguyễn Văn Dung (SN 1988), Nguyễn Hữu Trưởng (SN 1974), Phí Hoàng Hiệp (SN 1989), Đỗ Trung Bảy (SN 1965), Phí Văn Chiến (SN 1979), Phí Văn Đức (SN 1988), Nguyễn Duy Anh (SN 1990), Liêu Quang Trường (SN 1988) đều trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Cơ quan công an đã lập biên bản, bắt giữ các đối tượng cùng toàn bộ tang vật gồm 2 bộ bát đĩa, 4 quân vị và hơn 46 triệu đồng. Qúa trình cơ quan công an ập vào sới bạc này, có 2 đối tượng đã bỏ trốn. Ngày 6-2 Phí Văn Chiến đã đến cơ quan công an đầu thú, còn một đối tượng hiện vẫn trốn chạy.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, trong sới bạc này có một số đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về các tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”, “Trộm cắp tài sản”. Đặc biệt, là trường hợp Liêu Thị Huyền có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục truy bắt đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.