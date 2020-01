Bắt Phó chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma

ANTD.VN - Chu Bá Toàn, Phó chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn bị CQĐT Bộ Công an khởi tố, tạm giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an ngày 13-1-2020 thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Buôn lậu dược liệu xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 67/C03-P13 ngày 10-12-2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Từ trái sang: các bị can Toàn, Sơn, Hưng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 23-12-2019, CQĐT Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can về tội Buôn lậu, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam đối với: Lâm Đình Hoài, giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đức Linh; Nguyễn Thị Ngân, lao động tự do.

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, cùng ngày, CQĐT Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Ngân

Đối với bị can Lâm Đình Hoài do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên ngày 27-12-2019, CQĐT đã ra Quyết định truy nã.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 3-1-2020, CQĐT Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/CSKT về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ Luật hình sự năm 2015 xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma và Trạm kiểm dịch thực vật Chi Ma, Lạng Sơn; cùng ngày, CQĐT đã ra Quyết định khởi bị can, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Chu Bá Toàn, Phó chi Cục trưởng; và Hoàng Thanh Sơn, công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn.

Ngày 13-1, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên; cùng ngày, CQĐT đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can thu giữ được một số tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án.

Trước đó, như ANTĐ thông tin, CQĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu xảy ra tại Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố liên quan, do 2 anh em Lâm Đình Hưng và Lâm Đình Hoài (trú ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) cầm đầu.

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 4-12-2019, tại khu vực Cửa khẩu Chi Ma thuộc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Văn Quang (người làm thủ tục hải quan), và Nguyễn Văn Khanh (lái xe), có hành vi nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa là dược liệu qua biên giới, nhưng mở tờ khai để thông quan dưới dạng hàng hóa là hoa quả khô.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế hàng hóa xác định có 406 bao tải hàng hóa, trong đó ngoài 18 bao hàng hóa đủ điều kiện nhập khẩu là hoa nhài được mở tờ khai làm thủ tục Hải quan, còn phát hiện 388 bao hàng hóa kiểm tra và ghi nhận bước đầu là 72 chủng loại dược liệu.

Căn cứ kết quả bắt quả tang và lời khai của 2 đối tượng nêu trên, CQĐT Bộ Công an đã đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp phương tiện, văn phòng làm việc và kho hàng của Lâm Đình Hưng, Lâm Đình Hoài và các đối tượng có liên quan. Kết quả đã thu giữ 2 xe đầu kéo và 2 rơ moóc; khoảng trên 100 tấn hàng hóa là dược liệu; 2 xe ô tô Toyota Venza và Huyndai Sonata; khoảng 2 tỷ đồng, 5 máy tính xách tay và 4 CPU máy tính để bàn, cùng khoảng 20 thùng hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Trong các ngày 5 và 6-12, CQĐT Bộ Công an đã ra Quyết định tạm giữ đối với Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh để làm rõ hành vi có dấu hiệu tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng chuyên án, ngày 9-12, CQĐT Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an thành phố Hà Nội tổ chức khám xét khẩn cấp 6 cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền tại thôn 7, 8 xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, qua đó thu giữ trên 4 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ và một số hồ sơ tài liệu có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10-12, CQĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố có liên quan, đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp đối với 2 kho hàng tại thôn Long Vỹ, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh; thu giữ trên 6 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ.

Ngày 11-12, Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Nam Định, Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh tổ chức khám xét khẩn cấp đối với 5 điểm tiêu thụ dược liệu là các cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền, đã thu giữ trên 5 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ và một số hồ sơ tài liệu có liên quan.

Ngày 13-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với: Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh về tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được điều tra mở rộng.