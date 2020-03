Bắt ổ nhóm trộm cướp, luôn "thủ" hung khí chống trả khi bị truy đuổi

ANTD.VN - Mở rộng điều tra vụ trộm cắp và cướp tài sản xảy ra tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội do hai đối tượng Chu Văn Anh và Nguyễn Phú Tuyên thực hiện, Cơ quan công an đã làm rõ thêm 8 vụ trộm khác…

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội ngày 22-3 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Văn Anh (SN 1978, trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất) và Nguyễn Phú Tuyển (SN 1993, trú tại xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội), để điều tra về các hành vi “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng trong vụ án

Theo tài liệu điều tra, khoảng 15h ngày 13-12-2019, Chu Văn Anh rủ Nguyễn Phú Tuyển đi trộm cắp tài sản. Bộ đôi chuẩn bị vam phá khóa và mượn chiếc xe máy Honda Wave của người quen làm phương tiện di chuyển.

Đến địa phận thôn Sen, xã Hữu Bằng, Anh và Tuyển phát hiện một chiếc xe máy dựng ở lề đường không có ai trông giữ. Lập tức, Tuyển dừng xe cảnh giới để Văn Anh tiếp cận, dùng vam phá khóa lấy xe. Ngay sau đó, cặp đôi mang xe đến địa bàn xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai bán, rồi tiếp tục đi trộm cắp tài sản.

Về phần bị hại, khi phát hiện tài sản của mình “không cánh mà bay”, đã trình báo cơ quan Công an đồng thời xem lại hình ảnh camera an ninh của các hộ dân sinh sống gần nơi xảy ra sự việc.

Chân tướng của các đối tượng trộm cắp nhanh chóng được xác định, và thông tin rộng khắp lực lượng chức năng và người dân các xã xung quanh. Một người thân của chủ chiếc xe là anh P., trong khi đi đường nhận ra Tuyển và Văn Anh, đã hô hoán và truy đuổi. Đến địa phận thôn 4, xã Phùng Xá, anh P. đuổi kịp hai tên gian, nhưng đã bị chúng quay lại dùng gạch, gậy gỗ tấn công.

Anh P. sợ hãi, vứt lại chiếc xe Honda Airblade. "Vớ bẫm", Tuyển và Văn Anh mang chiếc xe của anh P. giấu ở chân núi Phượng Cách rồi tìm người tiêu thụ. Tổng cộng, 2 chiếc xe tang vật bị bán với giá 5,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra về sau, Công an huyện Thạch Thất đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng gây án. Qua đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, cơ quan Công an làm rõ ổ nhóm này đã thực hiện 8 vụ trộm cắp ở địa bàn huyện Thạch Thất. Theo cơ quan Công an, hai đối tượng này rất manh động, nhiều trường hợp đi gây án sẵn sàng dùng hung khí chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi. Sau mỗi phi vụ, các đối tượng bỏ ra tỉnh ngoài để che giấu thân phận...