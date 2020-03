Bắt ‘nóng’ nghịch tử chém bố đẻ trọng thương

Chiều 28-3, Công an quận Lê Chân, TP. Hải Phòng nhận được tin báo về vụ chém người gây hậu quả nghiêm trọng tại phố An Dương, phường An Dương. Nạn nhân bị thương tích nặng là ông V.V.N (SN 1960).

Đối tượng Tuấn tại cơ quan Công an

Đáng chú ý, kẻ gây tích cho ông N. chính là con trai nạn nhân, đối tượng Vũ Trần Anh Tuấn (SN 1983). Theo thông tin ban đầu, khi đang ở nhà, giữa ông N. và Tuấn xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, Tuấn bất ngờ cầm dao chém 3 nhát vào vùng đầu, cổ khiến ông N. gục tại chỗ.

Khẩn trương truy xét, đến 21h ngày 28-3, tổ công tác Công an phường An Dương phối hợp cùng đội nghiệp vụ Công an quận Lê Chân đã bắt giữ được Vũ Trần Anh Tuấn khi đối tượng xuất hiện trên đường Nguyễn Công Hòa, quận Lê Chân. Theo hồ sơ, đối tượng Tuấn đã có tiền án, tiền sự; mới đi cơ sở giáo dục về. Vụ việc đang được Công an quận Lê Chân xử lý.