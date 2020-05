Bắt "nóng" đối tượng dùng dao bầu cướp tài sản của lái xe taxi sau 7 giờ gây án

ANTD.VN - Rạng sáng nay, 10-5, Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và người dân đã phối hợp bắt giữ Ngô Quốc Việt (SN 1993) trú tại khu 1, phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh - đối tượng có hành vi dùng dao tấn công lái xe taxi định cướp tài sản.

Trước đó, vào hồi 21h40 ngày 9-5, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Móng Cái nhận được tin báo của nhân dân về vụ cướp tài sản xảy ra tại Quốc lộ 18A, thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái.

Theo tin báo, anh Vũ Văn T, trú tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh làm nghề lái xe taxi, đang điều khiển xe ô tô đến khu vực gần bến xe khách TP Móng Cái, đã gặp một nam thanh niên đứng bên lề đường vẫy tay ra tín hiệu gọi xe. Ban đầu đối tượng bảo anh T chở đến khu vực phường Hải Yên, TP Móng Cái, nhưng sau đó lại yêu cầu đi đến khu vực khác trên địa bàn.

Đối tượng Ngô Quốc Việt

Khi anh T điều khiển xe cách Nhà văn hóa khu 7, phường Hải Yên khoảng 80m theo hướng TP Móng Cái đi huyện Hải Hà, thì nam thanh niên bất ngờ dùng dao bầu và dao gọt hoa quả đâm, chém liên tiếp vào vùng cổ, đầu anh Tuyến. Mặc dù bị bất ngờ, nhưng anh Tuyến vẫn chống cự, giằng co với đối tượng và chạy ra ngoài hô hoán nhờ người dân hỗ trợ. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân đã lao đến truy bắt, nhưng đối tượng bỏ chạy vào khu vực bờ sông gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Công an TP Móng Cái đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của các nhân chứng, đồng thời phân công nhiều tổ công tác thông báo thông tin tới các đồn Biên phòng trên địa bàn và phát động nhân dân cung cấp thông tin, phục vụ việc truy bắt đối tượng.

Hiện trường vụ việc

Khoảng 3h35 ngày 10-5, tại khu vực phường Hải Yên, tổ công tác CATP Móng Cái và nhân dân phát hiện nam thanh niên đang đi bộ về khu vực bờ sông biên giới, có nhiều đặc điểm giống thông tin về đối tượng nên đã tiến hành kiểm tra. Tại đây, đối tượng khai tên Ngô Quốc Việt.

Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trên quần áo của Việt có nhiều vết máu, ở giữa ngón tay cái và ngón trỏ bàn tay trái có vết thương. Tiến hành khai thác, Việt khai nhận mình là đối tượng đã dùng dao tấn công lái xe taxi cách đó ít giờ với mục đích cướp tài sản. Vết máu trên quần áo Việt là của nạn nhân bị chém bắn vào, còn vết thương trên tay của đối tượng là do trong quá trình giằng co với lái xe. Lúc bị bắt, Ngô Quốc Việt đang trên đường tìm cách trốn sang Trung Quốc.

Công an TP Móng Cái đã tạm giữ hình sự Ngô Quốc Việt để điều tra làm rõ hành vi "Cướp tài sản", xử lý theo quy định của pháp luật.