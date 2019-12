Bất ngờ với lý do nam sinh viên cao đẳng cướp xe máy của tài xế xe ôm

ANTD.VN - Nam sinh một trường Cao đẳng do thiếu tiền trả nợ vay nặng lãi đã nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế xe ôm...

Ngày 24-12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Thanh Tùng (SN 2000, trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, Lê Thanh Tùng đang là sinh viên năm hai một trường Cao đẳng ở Hà Nội. Hàng ngày ngoài đi học Tùng đi làm thêm tại quán internet ở đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Tùng trước đó đã vay nợ lãi cao 10 triệu đồng của một số người thông qua hình thức vay tín chấp.

Do thiếu tiền trả nợ, Tùng đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, khoảng 2h rạng sáng 23-12, Tùng chuẩn bị một con dao dạng bấm gập cho vào túi ba lô đi bộ từ đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội về phía Đại học Ngoại ngữ Hà Nội tìm xe ôm Grab để cướp tài sản.

Chiếc dao Tùng dùng để đe dọa cướp tài sản của tài xế xe ôm

Tùng gặp anh Trương M.H tài xế xe ôm đang đứng tại vỉa hè, đối tượng đã bảo lái xe chở đến 81 Láng Hạ với giá 60.000 đồng. Qúa trình di chuyển, Tùng liên tục nhìn ngó xung quanh tìm chỗ vắng vẻ để gây án. Tùng giả vờ gọi cho bạn để thay đổi địa điểm, sau đó yêu cầu tài xế chở vào cổng sau Bệnh viện Nhi Trung ương ngõ 80 Chùa Láng. Lúc này, đối tượng lấy dao trong ba lô ra dí vào cổ anh H yêu cầu đưa tiền. Gã sinh viên lục quanh người tài xế nhưng không phát hiện tài sản. Đối tượng liền cướp chiếc xe máy và tẩu thoát về quán game ở đường Hoàng Quốc Việt để nghỉ ngơi.

Đến đêm ngày 23 rạng sáng ngày 24-12, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ được Lê Thanh Tùng, thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án gồm một con dao kim loại, một xe máy Honda SCR, một điện thoại Samsung Galaxy A10 và một số tang vật khác. Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh Tùng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Long, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa, Hà Nội: “Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, bắt giữ các đối tượng phạm tội. Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản của tài xế xe ôm xảy ra vào rạng sáng 23-12, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đã khẩn trương bắt giữ đối tượng sau chưa đầy 12 giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo”.

Trước đó, như ANTĐ đã đưa, khoảng 3h30 ngày 23-12, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa nhận được trình báo của anh Trương M.H (SN 1977; trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc bị một nam thanh niên dùng dao đe dọa lấy đi chiếc xe máy Honda SCR màu đen tại cổng sau Bệnh viện Nhi Trung ương, ngõ 80 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Công an phường Láng Thượng tiến hành các biện pháp điều tra và bắt giữ Lê Thanh Tùng (SN 2000, trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.