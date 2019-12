Bất ngờ thông tin kẻ sát hại nữ điều dưỡng ở Thái Bình mua xyanua để… tự sát

ANTD.VN - Ngày 31-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã thông tin về vụ Lại Thị Kiều Trang (SN 1994) trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình giết người.

Theo đó, khoảng 16h ngày 3-12, Công an thành phố Thái Bình nhận được tin báo của Công an xã Vũ Chính về việc một điều dưỡng viên Bệnh viện Phổi Thái Bình đột tử tại nơi làm việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Thành phố Thái Bình đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Thành phố khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Thời điểm này nạn nhân đã được đưa về gia đình khâm liệm, do gia đình nữ điều dưỡng nghĩ người thân bị đột tử nên đã từ chối giám định pháp y.

Đối tượng Lại Thị Kiều Trang

Quá trình xác minh, đến ngày 25-12 thấy có dấu hiệu của tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "Giết người'' quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự, để tiếp tục điều tra và ngày 27-12 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang (SN 1994) trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ngày 29-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Để phục vụ quá trình điều tra, hôm nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân nạn nhân chết.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Lại Thị Kiều Trang khai nhận, Trang là em họ chị Đ.T.H.Y có chồng là anh P.V.Q. Từ tháng 1-2019 giữa Trang và anh Q nảy sinh tình cảm yêu đương.

Khoảng tháng 10-2019, anh Q muốn dừng lại mối quan hệ này dẫn đến việc Trang buồn chán. Khoảng đầu tháng 11-2019 Trang đã tìm mua xyanua trên mạng để tự tử. Nhưng do ghen với chị Đ.T.H.Y nên Trang đã nảy sinh ý định giết chị Y.

Biết chị Y hay uống trà sữa, ngày 2-12, Trang đã mua trà sữa về nhà và bơm Xyanua vào cốc trà sữa mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình giả là người nhà bệnh nhân, gửi cho chị Y để cảm ơn. Do chị Y không có mặt ở bệnh viện, Trang đã gửi túi đựng trà sữa cho một điều dưỡng viên khác và nhờ chuyển cho chị Y. Khoảng 10h ngày 3-12, nạn nhân là chị N.T.H đã uống phải cốc trà sữa do Trang gửi đến cho chị Y. Ngay sau đó nạn nhân tử vong.