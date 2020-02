Bắt nghi can trong vụ trọng án trước cửa quán karaoke

ANTD.VN - Gần 1 tuần sau khi liên quan đến vụ án nghiêm trọng trước cửa quán karaoke rồi bỏ trốn, đối tượng Thẩm đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Ngày 5-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được Trần Văn Thẩm (SN 1993, trú tại phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), một trong hai đối tượng liên quan đến vụ trọng án trên địa bàn huyện Việt Yên, ngày 31-1.

Đối tượng Thẩm

Theo điều tra, rạng sáng 31-1, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo về việc trước cửa quán karaoke trên đường Nguyễn Thế Nho thuộc thôn Dục Quang, thị trấn Bích Động, xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh T.V.N (SN 2002, trú ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc).

Quá trình điều tra, xác minh, Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ và phát hiện nghi can gây án là Trần Văn Thẩm, đang lẩn trốn tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Tổ công tác Công an Bắc Giang đã phối hợp với CATP. Hồ Chí Minh và lực lượng chức năng bắt giữ tên này.

Bước đầu, Thẩm khai do có mâu thuẫn với anh N. nên đã cùng với Đỗ Văn Duy (SN 1987, trú ở xã Quảng Minh, Việt Yên) mang hung khí đi xe máy theo dõi nạn nhân. Rạng sáng 31-1, hai đối tượng phát hiện anh N. đi xe máy trên đường Nguyễn Thế Nho, đã áp sát rồi dùng dao quắm chém.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Thẩm, tập trung lực lượng truy bắt đối tượng còn lại.