Bắt nghi can trong vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng khiến 1 người bị thương

Clip: Hiện trường vụ hỗn chiến kèm theo những tiếng súng nổ, khiến 1 người bị thương xảy ra tại quận Hà Đông...

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 30’ ngày 30-3-2020, Nguyễn Đức Anh (tức “Mía”, SN 1991, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông) điều khiển xe ô tô Ford RANGER, BKS: 29H-173.XX va chạm với xe ô tô HUYNDAI chưa rõ BKS, tại khu vực đường Cầu Đơ, đoạn trước của tòa nhà chung cư Hoàng Gia, phường Quang Trung, quận Hà Đông.

Địa điểm hai bên hẹn nhau đến giải quyết mâu thuẫn trước cửa tòa nhà Hoàng Gia Tower

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, rà soát nhân chứng và mời những người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định khoảng 21 giờ 45’ cùng ngày, do mâu thuẫn từ trước, nhóm của Nguyễn Đức Anh đi 2 xe ô tô gồm: 1 ô tô FORD RANGER biển số: 29H173.XX do Đức Anh điều khiển và 1 xe ô tô MAZDA màu trắng (chưa rõ BKS) do anh Nguyễn Hoài (SN1991, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển, hẹn một người tên là Thái (SN 1991, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông) đến khu vực trước cửa tòa nhà chung cư Hoàng Gia Tower giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 31-2, tại hiện trường vẫn còn vương vãi rất nhiều mảnh kính vỡ vụn từ cuộc xô xát

Đúng hẹn, Thái điều khiển 1 xe ô tô HUYNDAI, loại 9 chỗ chở khoảng 10 người. Vừa gặp nhau, hai bên đã dùng ô tô đâm vào nhau, đồng thời lao vào ẩu đả. Trong lúc xô xát đã có nhiều tiếng súng nổ (chưa xác định được do nhóm nào bắn). Hậu quả, Nguyễn Hoài bị thương và được đưa đi cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội điều tra, làm rõ.

Một số đối tượng liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ ngay sau đó. Cơ quan Công an cũng đang tiếp tục truy bắt đối tượng liên quan còn lại.