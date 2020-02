Bắt nghi can thứ hai trong vụ án mạng trước cửa quán karaoke

18:16 06/02/2020 0 T.M

ANTD.VN - Đêm 5-2, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Công an huyện Việt Yên và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ Đỗ Văn Duy (SN 1987, trú tại thôn Khả Lý Hạ, xã Quảng Minh (Việt Yên); nghi can thứ hai trong vụ án mạng xảy ra trước cửa quán karaoke ở thị trấn Bích Động.