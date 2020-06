Bắt nghi can đi ô tô nổ súng bắn trọng thương người đàn ông

ANTD.VN - Công an thành phố Hải Phòng ngày 22-6 cho biết, đơn vị đã xác định, bắt giữ nghi can trong vụ nổ súng khiến 1 người đàn ông bị trọng thương, xảy ra tại phố Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, sáng 14-6.

Đối tượng Long thực nghiệm lại quá trình nổ súng bắn ông Tô

Như ANTĐ thông tin, khoảng 8h ngày 14-6, tại trước cửa nhà số 17 phố Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, ông Tô (SN 1970, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân), đang ngồi uống nước thì bất ngờ bị một đối tượng dùng súng bắn vào mặt. Sau khi gây ra sự việc, đối tượng ngồi trên xe ô tô đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, và may mắn qua cơn nguy kịch.

Quá trình điều tra, các lực lượng Công an thành phố Hải Phòng đã xác định được nghi can gây án là Vũ Quốc Long (SN 1969, trú ở phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng). Sáng 22-6, đối tượng Long đã được dẫn giải đến hiện trường để thực nghiệm điều tra. Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng.