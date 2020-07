Bắt khẩn cấp Giám đốc công ty xây dựng liên quan đến Đề án hỗ trợ người Ơ Đu ở Nghệ An

ANTD.VN - Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và bắt khẩn cấp nghi can Lê Văn Sơn - Giám đốc Công ty Văn Sơn (trụ sở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của ông Sơn

Nghi can Lê Văn Sơn bị điều tra liên quan đến sai phạm về kinh tế khi thực hiện gói thầu của một số hạng mục trong Đề án phát triển Kinh tế, xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2025.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, ngày 21/7, nghi can Kim Văn Bốn (SN 1982, cán bộ Phòng chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Tham ô tài sản”. Đến chiều tối 23/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Tâm Long (SN 1974, trú tại xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc, TP Vinh), Quyền Trưởng phòng Chính sách thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Quá trình khám xét tại phòng làm việc của ông Long, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến Đề án phát triển kinh tế-xã hội dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương.

Trong đêm 23/7, Cơ quan công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Văn Sơn, là nhà thầu thực hiện một số hạng mục trong Đề án phát triển kinh tế-xã hội dân tộc Ơ Đu.

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025 được Thủ tướng phê duyệt năm 2016 với tổng kinh phí 120 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2016-2020) kinh phí 61,6 tỷ đồng; giai đoạn 2 (2021-2025) kinh phí 58,4 tỷ đồng. Đề án được thực hiện tại 2 bản Văng Môn (xã Nga My) và bản Đửa (xã Lượng Minh), huyện Tương Dương do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An thực hiện.

Mặc dù tại bản Đửa (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) không có người dân tộc thiểu số Ơ Đu sinh sống nhưng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn lập danh sách đưa 45 hộ với 231 nhân khẩu vào đề án.

Vì vậy, ngày 30/9/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 3869/QĐ-UBND về việc đưa bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương ra khỏi Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội dân tộc Ơ Đu, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2025.

Trong quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An thực hiện chính sách hỗ trợ kinh tế-xã hội dân tộc Ơ Đu theo đúng địa bàn được phê duyệt, đúng quy định hiện hành.

Vụ việc được tiếp tục điều tra, làm rõ.