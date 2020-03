Bắt khẩn cấp 14 đối tượng về hành vi đánh bạc

ANTD.VN - Ngày 20-3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 14 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Trước đó, thông qua nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an phát hiện tại nhà Chu Văn Hải (SN 1985, ở thôn Xuân An, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) có nhiều đối tượng thường xuyên qua với biểu hiện nghi vấn.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường

Chiều 17-3, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn bất ngờ ập vào địa điểm trên, bắt quả tang 14 đối tượng đang đánh bạc; thu giữ 23 triệu đồng, 9 xe máy, 15 điện thoại di động và một số vật dụng liên quan.

Căn cứ tài liệu thu thập, phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ 14 đối tượng trên để điều tra, mở rộng.