Bắt hai đối tượng truy nã về tội "Giết người"

ANTD.VN - Ngày 11-5, Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng truy nã về tội giết người, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa...

Đối tượng Mạnh (áo trắng) và Vương

Khoảng 7h30’ ngày 10-5 (tại khu 3, phường Ka Long, TP Móng Cái), lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng có quyết định truy nã là Nguyễn Trọng Đức Mạnh (SN 2001, ở Tạnh Xá 1) và Nguyễn Như Vương (SN 2002, ở Tạnh Xá 2) cùng phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2 đối tượng này bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã bị can theo quyết định số 1523 và 1524 (ngày 5/5/2020) của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa về tội “Giết người”.