Bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy liên huyện

13:16 26/06/2020 0 Quang Trường

ANTD.VN - Ngày 26-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Ngọc Lặc đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Văn Duy; Phạm Văn Thịnh và Bùi Văn Hạnh về hành vi trộm cắp xe máy…