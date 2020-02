Bắt giữ gần 2.000 đối tượng phạm tội về ma túy

ANTD.VN - Ngày 26-2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 2-2020, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3-2020. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Trong tháng 2, Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát những chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ; chủ động triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp công tác, bảo đảm tốt an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên về ANTT; triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Nổi bật là đã tập trung triển khai các kế hoạch, phương án, nhiệm vụ bảo đảm ANTT liên quan đến các hoạt động Năm Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp; tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông; chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận...

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về cờ bạc và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Bên cạnh đó, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới; tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, các tụ điểm ma túy phức tạp. Trong tháng 2, các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ 1.457 vụ - 1.978 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 28kg heroin, 138,6kg và 162.526 viên ma túy tổng hợp, 5,5kg cần sa...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo với Bộ tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp về đối nội, đối ngoại, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh hội nghị

Tiếp tục triển khai Kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế năm Chủ tịch ASEAN 2020, các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng.

Tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng những cách làm hay, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế để rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thực hiện tốt hơn các cao điểm sau... Đảm bảo các điều kiện để triển khai Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảm bảo các điều kiện để triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp trong CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành việc triển khai Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 100% địa bàn để bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp với công tác Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở ở địa phương.

Tiếp tục theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ về phòng, chống dịch; chủ động tham mưu, phối hợp chính quyền địa phương các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch bùng phát, lây lan. Các cơ quan báo chí, truyền hình CAND tập trung đưa tin tuyên truyền, định hướng dư luận và xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT...