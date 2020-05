Bắt giữ chủ quán karaoke chứa chấp khách sử dụng ma túy trái phép

Trước đó, vào khoảng 3h sáng ngày 03 - 5, qua công tác trinh sát nắm tình hình, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Buôn Ma Thuột đã phát hiện, bắt quả tang tại quán Karaoke Rio, ở số 156 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột có nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 406 và 407 của quán karaoke.



Qua kiểm tra tại đây cơ quan Công an đã thu giữ tang vật gồm 3 gói ni lông chứa ma túy tổng hợp; 2 viên nén hình chữ nhật màu xanh nghi là thuốc lắc và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua test nhanh ma túy, cơ quan chức năng đã phát hiện 34 trường hợp dương tính với ma tuý tại quán karaoke trên.

Quán karaoke này do vợ chồng Đặng Minh Khoa (SN 1981), trú ở phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột làm chủ. Do Khoa đã có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy nên các giấy tờ kinh doanh của quán karaoke trên do vợ Khoa đứng tên, nhưng Khoa trực tiếp điều hành mọi hoạt động của quán.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Khoa

Để thu lợi bất chính, Khoa đã cho khách đến nghe nhạc và sử dụng trái phép chất ma túy thuê phòng karaoke với giá 600.000 đồng/tiếng. Khách thường liên hệ với Khoa trước để đặt phòng, thời gian hoạt động chủ yếu là sau 23h tối đến sáng sớm ngày hôm sau. Cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự Khoa về hành vi Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.



Trước đó, cơ quan Công an cũng đã tiến hành bắt một khách đến chơi tại quán karaoke về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và 6 nhân viên của quán karaoke trên về hành vi Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.