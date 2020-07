Bắt giam 3 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

ANTD.VN - Ngày 28-7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng có hành vi đưa người Trung Quốc qua biên giới trái phép.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Công an thành phố Lào Cai phát hiện 1 xe ô tô biển số: 20A- 010.10 dừng đỗ tại khu vực biên giới có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 5 người, gồm 1 người Việt Nam lái xe, và 4 người quốc tịch Trung Quốc.

Các đối tượng bị bắt giữ

Qua đấu tranh, số người Trung Quốc khai nhận đã tìm cách nhập cảnh trái phép qua khu vực lối mòn xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới, gồm Phạm Văn Phong (SN 1988), Nguyễn Văn Hữu (SN 1988), cùng trú tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, và Nguyễn Ngọc Khánh (SN 2000), trú tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Vụ việc sau đó được chuyển đến Công an tỉnh Lào Cai để điều tra.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" và khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng nêu trên.