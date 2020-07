Bắt đối tượng vận chuyển thuê 2 bánh ma túy hàng trăm cây số

14:54 22/07/2020 0 Thanh Quang

ANTD.VN -Ngày 22-7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng Phan Trường Giang (SN 1986, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn…