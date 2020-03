Bắt đối tượng từ Thanh Hóa ra Hà Nội để trốn truy nã

ANTD.VN - Sau khi trộm xe máy ở tỉnh Thanh Hóa, biết mình bị cơ quan công an truy nã, Bùi Văn Mạnh đã bỏ trốn ra Hà Nội lang thang...

Ngày 14-3, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng bị truy nã cho Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xử lý theo quy định.

Đối tượng trốn truy nã bị bắt giữ

Trước đó, qua công tác rà soát, Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa phát hiện đối tượng có hiểu hiện nghi vấn xuất hiện trên địa bàn. Tiến hành xác minh, Công an phường Láng Hạ xác định đây là đối tượng Bùi Văn Mạnh (SN 1994; trú tại xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá) đang bị Công an huyện Thạch Thành truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu hồ sơ, ngày 21-1-2020, Mạnh đã trộm cắp một chiếc xe máy tại xã Tiến Thành, huyện Thạch Thành rồi bỏ trốn. Tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thạch Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã Bùi Văn Mạnh về tội trộm cắp tài sản.

Đến ngày 12-3, Công an phường Láng Hạ đã bắt giữ đối tượng Mạnh khi đang lẩn trốn tại địa bàn.