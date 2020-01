Bắt đối tượng truy nã đang tìm cách trốn sang nước ngoài

ANTD.VN -Đối tượng có lệnh truy nã về tội "Cố ý gây thương tích" trốn từ Sơn La xuống Hà Nội đang tìm cách móc nối với người môi giới để vượt biên sang Đài Loan (Trung Quốc) thì bị Công an quận Đống Đa bắt giữ...

Ngày 4-1, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng truy nã cho Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Nguyễn Văn Toàn

Danh tính đối tượng bị Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận bắt giữ là Nguyễn Văn Toàn (SN 1992, trú tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Toàn khai nhận, ngày 10-8-2019, anh ta cùng 3 người bạn đến thị trấn Phù Yên chơi. Sau khi ăn nhậu xong, Toàn và bạn mang theo dao đi tìm nhóm thanh niên nghe nói có mâu thuẫn với nhóm mình. Tuy nhiên, vì hiểu nhầm mà cả 4 người đã hành hung 1 nam thanh niên khác khiến người này bị thương tích.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ ngày 18-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Yên đã ra lệnh truy nã bị can đối với 4 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích. Sau một thời gian lẩn trốn, Toàn bị Công an quận Đống Đa bắt giữ tại khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội khi đang gặp người môi giới đi Đài Loan.

Theo Chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp, trước đó Công an quận Đống Đa cũng đã bắt giữ Nguyễn Văn Duy, đối tượng bị truy nã trong vụ án này. Hai người khác liên quan đến vụ việc đã đến cơ quan công an đầu thú.