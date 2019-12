Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Chiều 20-12, Trung tá Trần Xuân Hải –Trưởng CAP Hàng Bài, cho biết, đơn vị phối hợp cùng cơ quan chức năng đã bàn giao Cao Quang Khải (SN 1969, HKTT phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), đối tượng đang bị truy nã đặc biệt về tội danh Giết người, đến CQĐT để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Khải thời điểm bị bắt

Đầu tháng 12-2019, qua công tác nghiệp vụ, CAP Hàng Bài nắm bắt thông tin manh mối của Cao Quang Khải, đối tượng gây ra vụ nổ súng trên địa bàn quận Hoàng Mai. Theo hồ sơ, Khải vay của ông T. (SN 1965, trú tại Hà Nội) số tiền 600 triệu đồng từ khoảng năm 2014. Ông T đã nhiều lần đòi tiền nhưng Khải khất lần không trả.

Đêm 11-2-2017, con trai ông T. cùng một số người mang theo kiếm tìm đến nhà Khải. Đến nơi, nhóm này đạp cửa, chửi bới. Từ bên trong, Khải cầm súng bắn qua ô khóa cửa trúng tay một người. Sau đó Khải bỏ trốn.

Ngày 14-3-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Quang Khải về tội danh giết người. Ngày 30-3-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng này.

Trở lại diễn biến quá trình bắt giữ Cao Quang Khải; ngay sau khi có được manh mối tung tích của kẻ trốn truy nã, CAP Hàng Bài đã lên kế hoạch đeo bám, bắt giữ, với yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Bởi nhiều khả năng khi lẩn trốn, Khải vẫn mang theo khẩu súng ngày nào.

Chiều 16-12, tại địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, tổ công tác CAP Hàng Bài phát hiện, khống chế gọn ghẽ Cao Quảng Khải, khi đối tượng đang…ung dung tập thể dục. “Hai năm qua, tôi đã thay đổi khá nhiều ngoại hình, vậy mà các anh vẫn tìm được…”, người đàn ông trốn truy nã lẩm bẩm cúi đầu bước trong sự kiểm tỏa của tổ công tác CAP Hàng Bài.