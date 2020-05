Bắt đối tượng trộm cắp tài sản ở công trường

ANTD.VN -Ngày 29-5, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đắc Hoà (SN 1988; trú tại xã Đông Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 13h30 ngày 27-5, tổ công tác của Công an xã Đại Mạch, huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại thôn Đại Đồng phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Honda wave có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe của người này có một bao tải, bên trong có 1 máy gia nhiệt bằng kim loại.

Đối tượng Nguyễn Đắc Hoà

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã lấy trộm máy gia nhiệt trong công trường thi công Doanh trại quân đội Phòng không - Không quân ở thôn Đại Đồng. Tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Đắc Hoà (SN 1988; trú tại Đông Thanh, Vũ Thư, Thái Bình), hiện đang làm công nhân tại công trường thi công Doanh trại quân đội Phòng không - Không quân ở thôn Đại Đồng. Do thiếu tiền tiêu, Hoà đã lấy trộm đồ trong kho của nhà thầu thi công để đem bán. Trên đường mang đi tiêu thụ thì bị Công an xã Đại Mạch phát hiện, bắt giữ.

Công an huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.